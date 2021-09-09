В Госдуме предрекли дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ

Депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству кандидат экономических наук Сергей Жигарев предрёк повышение ключевой ставки ЦБ. По словам парламентария, это будет происходить до конца года, сообщает URA.RU.

Снижение ставки не предвидится , уверен эксперт. Это не слишком хорошо, но принцип повышения понятен: надо обуздать объёмы потребительского кредитования, которые в прошлом месяце побили рекорд.

Чтобы население меньше брало кредитов, соответственно, меньше денег возвращало, потому что любой рост потребительского кредитования ведёт к тому, что рано или поздно этот рынок обвалится, — пояснил Жигарев.

Депутат считает, что в нынешних условиях правильнее было бы снижать ключевую ставку.

Мне бы моя логика подсказывала, что ключевую ставку нужно снизить и деньги нужно дать в экономику. Но, зная Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, я прогнозирую, что завтра ключевая ставка будет повышена, потому что она в жёсткий период дефицита и роста потребления потребительского кредитования физическими лицами ключевую ставку всегда повышает, — сказал эксперт.

Ранее Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам августа. В годовом выражении рост цен достиг 6,7%. Это максимум с августа 2016 года, когда инфляция составила 6,9%.