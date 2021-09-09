В Госдуме предрекли дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ

Депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству кандидат экономических наук Сергей Жигарев предрёк повышение ключевой ставки ЦБ. По словам парламентария, это будет происходить до конца года, сообщает URA.RU.
Снижение ставки
Чтобы население меньше брало кредитов, соответственно, меньше денег возвращало, потому что любой рост потребительского кредитования ведёт к тому, что рано или поздно этот рынок обвалится, — пояснил Жигарев.
Депутат считает, что в нынешних условиях правильнее было бы снижать ключевую ставку.
Мне бы моя логика подсказывала, что ключевую ставку нужно снизить и деньги нужно дать в экономику. Но, зная Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, я прогнозирую, что завтра ключевая ставка будет повышена, потому что она в жёсткий период дефицита и роста потребления потребительского кредитования физическими лицами ключевую ставку всегда повышает, — сказал эксперт.
Ранее Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам августа. В годовом выражении рост цен достиг 6,7%. Это максимум с августа 2016 года, когда инфляция составила 6,9%.