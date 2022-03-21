В Госдуме предложили зафиксировать стоимость услуг риэлторов

Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан предложила ДОМ.РФ зафиксировать стоимость стандартного перечня услуг риэлторов. Причиной называется рост мошеннических схем с жильём, сообщают «Известия».

Под видом агентств жулики втягивают людей в опасные сделки с недвижимостью. Предложение поддерживают ОНФ и «Деловая Россия». Определение стоимости услуг в названной сфере поможет обелить рынок, считают эксперты.

В условиях санкций, которые повлекли финансовую и экономическую нестабильность, люди забирают накопления из банков и вкладывают их, в частности, в покупку недвижимости.

На этом фоне активизируются преступники, которые под видом риелторов вовлекают граждан [РФ] в опасные сделки с недвижимостью. Мы фиксируем рост таких обращений, — говорит член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

После начала спецоперации на Украине на 20% выросло число фейковых объявлений в Интернете о продаже жилья по низкой стоимости. При использование такой схемы мошенники просят внести аванс, а после скрываются. Также могут продаваться квартиры одиноких пенсионеров, которые уже умерли.

В связи с этим на базе консультационного центра ДОМ.РФ предлагается проанализировать ситуацию на рынке недвижимости и выработать критерии добросовестной деятельности риэлторов. На их основе предлагается разработать стандарты работы и стоимость услуг.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что спекулятивные инвестиции в жильё сейчас делать опасно, поскольку цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость начинают снижаться.