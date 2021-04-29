В Госдуме предложили ввести новый закон о саморегулировании бизнеса

https://static.news.ru/photo/5fa34ee0-a982-11eb-8f58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо чётко очертить направления деятельности саморегулируемых организаций и предоставить бизнесу больше возможностей, чтобы предприниматели могли сами наводить порядок в своих отраслях.​ Для этого нужен новый закон, который разведёт саморегулирование и финансовые механизмы. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава комитета Гос­думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

СРО — это юрлицо, в котором нужно определённым образом регистрироваться и платить взносы в компенсационный фонд.

По данным парламентария, сейчас в стране более 950 СРО, например объединения арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров. Они имеют право выполнять часть государственных надзорных полномочий, организовывать аттестацию работников, сертификацию произведённых товаров.

При этом также образовалась и прослойка эффективно работающих профобъединений, которые формально не имеют отношения к саморегулированию. Выяснилось, что во многих отраслях СРО дискредитировали себя, потому что собирают деньги в компенсационный фонд, а отстаивание интересов отрасли и контроль качества услуг уходят на второй план, считает законодатель.

По мнению Николаева, всем было бы проще, если государственные надзорные функции можно было бы передавать не только СРО, но и другим профессиональным сообществам. Для этого нужно в новом законе чётко очертить направления деятельности СРО.

Я считаю, что для саморегулирования не обязательно требование о создании компенсационных фондов, — отметил он.

Николаев добавил, что разработкой документа займётся уже следующий созыв Госдумы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что благодаря продуманной бюджетной политике государство смогло усилить поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, власти продолжают работать над оказанием помощи наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, снижением фискальной нагрузки на бизнес и снятием регуляторных ограничений.