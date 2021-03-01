В Госдуме предложили в три раза увеличить пенсии

https://static.news.ru/photo/2c1b8f40-7a81-11eb-ba75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 2021 год средний размер страховой пенсии по старости с учётом недавней индексации составляет 17 541 рубль. В Госдуме разработали план реформ, при котором возможно трёхкратное увеличение пенсионных выплат. Об этом NEWS.ru рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме Ярослав Нилов.

По словам депутата, в первую очередь необходимо вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Кроме того, Нилов считает несправедливой систему перерасчёта, согласно которой размер прибавки не может превышать три пенсионных балла.

Нужно законодательно убрать препон, который сдерживает пересчёт максимум на три балла в год независимо от того, сколько заработал пенсионер. Это несправедливо, неправильно и нарушает страховые принципы, — заявил политик.

Нилов также отметил, что для значительного увеличения пенсии потребуется увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда. Этому поспособствует введение плоской шкалы уплаты страховых взносов, при которой все страхователи будут обязаны вносить 22% вне зависимости от размера заработной платы.

Сегодня шкала составляет 22% до миллиона рублей (1 292 000 рублей. — NEWS.ru), потом 10%. Нужно, чтобы эти 22% были со всего фонда заработной платы, — добавил Нилов.

По данным опросов, для комфортной жизни после выхода на пенсию большинству россиян достаточно порядка 45 тысяч рублей. При этом в крупных городах желаемая сумма превышает среднестатистическую по России: москвичи хотели бы получать более 65 тысяч, а петербуржцы — свыше 55 тысяч.