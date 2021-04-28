В Госдуме предложили решить проблему роста цен на продукты по-сталински

https://static.news.ru/photo/8e65f576-a81e-11eb-a504-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне удорожания основных продуктов питания член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя вспомнила сталинские времена, когда цены на продукты ежегодно снижались. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что эта система сработала бы, но только «не в действующей социально-экономической модели развития».

В сталинские времена снижались цены постоянно. Но тогда было государственное регулирование ценовой политики, а сейчас нам сказали — разрулит рынок сам. Везде есть регулирование, а у нас почему-то рынок должен сам разрулить. Пока не будет реального государственного сдерживающего фактора на рост цен, они будут расти, — заявила Ганзя.

Депутат считает, что не надо полностью полагаться на предпринимателей, так как они сейчас проходят «период наживания». Для них приоритет — урвать сиюминутную прибыль и финансовые возможности сограждан их не интересуют. Ганзя подчеркнула, что аппетиты некоторых предпринимателей нужно обуздывать.

Ранее сообщалось, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. В утверждённом правительством перечне находятся 24 социально значимых продукта. В январе они подорожали на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в феврале — на 15,35%. В марте рост цен на них не остановился, увеличив таким образом разницу с общей инфляцией в 2,7 раза, а с продовольственной инфляцией (7,6%) — в два раза.