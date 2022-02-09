В Госдуме предложили регулировать рост цен на алкоголь с помощью маркировки

Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил контролировать и регулировать цены на алкоголь с помощью маркировки. В этом случае у государства будет полная картина, «кто наживается на каждой бутылке», приводит слова политика РИА Новости.

На данный момент готовится законопроект по маркировке алкоголя. Эксперимент по введению цифровой идентификации спиртного будет проходить с 1 июня 2022 года по 31 июня 2023 года. Маркировать предлагается натуральные виноградные вина с учётом креплёных, вермутов и прочих вин с добавлением растительных или ароматических веществ. Также в перечень войдут спиртовые настойки, ликёры, водка, виски, коньяк, ром, джин, текила и другие крепкие алкогольные напитки.

С учётом оценок сохраняющегося нелегального рынка алкоголя, бесконтрольного роста цен, необходимо применять новые подходы, эффективность которых доказана в государственной системе маркировки. Тут важно отметить, что она даст возможность отслеживать ценообразование производства крепкого алкоголя ещё на этапе производства и применяемых спиртов, — заявил Лисовский.

Депутат добавил, что система ЕГАИС была только на первом этапе эффективна в борьбе с теневым рынком. Если не будет ведена маркировка алкоголя, то государство будет знать, сколько на самом деле стоит сырьё, а у производителя не будет возможности завышать цену на свою продукцию.

В условиях высокого спроса в период пандемии некоторые производители, а также торговые сети намеренно завышают цены на крепкий алкоголь, что в свою очередь сказывается на его доступности. Крепкий алкоголь люди пытаются заменить слабоалкогольными и дешёвыми вариантами, что, в свою очередь, порождает рост чёрного рынка алкогольной продукции, — пояснил свою позицию Лисовский.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2022 года в России начнётся эксперимент по маркировке кормов для домашних животных. Кроме того, распространить маркировку предлагается на вино и другой алкоголь, а также икру, рыбные, мясные и овощные консервы.