В Госдуме предложили разрешить майнинг там, где есть избыток электроэнергии

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в тех регионах страны, где наблюдается производство избыточного объёма электроэнергии, сообщает ТАСС. По его словам, инициатива получит одобрение у производителей энергии.

Есть регионы, где энергогенерирующие компании с удовольствием бы продавали электроэнергию этому виду бизнеса. Можно было бы определиться, что именно в тех регионах, где производится избыточная электроэнергия, можно соответствующие фермы создавать, — сказал он.

По словам Аксакова, другие потребители электроэнергии сейчас страдают из-за неконтролируемого майнинга и внезапного отключения электричества. А из-за отсутствия госрегулирования в этой сфере электроэнергия для такого вида деятельности оплачивается не как для бизнеса, а по пониженным тарифам.

Депутат также отметил, что необходимо определиться с вопросами налогообложения. Сейчас такой вид бизнеса не включён в реестр видов деятельности на территории России, а значит, как правило, не платит налоги.