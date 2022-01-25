В Госдуме предложили разрешить майнинг там, где есть избыток электроэнергии
Депутат Аксаков: можно разрешить майнинг в регионах с перепроизводством электроэнергии
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:28, 25 января 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в тех регионах страны, где наблюдается производство избыточного объёма электроэнергии, сообщает ТАСС. По его словам, инициатива получит одобрение у производителей энергии.
Есть регионы, где энергогенерирующие компании с удовольствием бы продавали электроэнергию этому виду бизнеса. Можно было бы определиться, что именно в тех регионах, где производится избыточная электроэнергия, можно соответствующие фермы создавать, — сказал он.
По словам Аксакова, другие потребители электроэнергии сейчас страдают из-за неконтролируемого майнинга и внезапного отключения электричества. А из-за отсутствия госрегулирования в этой сфере электроэнергия для такого вида деятельности оплачивается не как для бизнеса, а по пониженным тарифам.
Депутат также отметил, что необходимо определиться с вопросами налогообложения. Сейчас такой вид бизнеса не включён в реестр видов деятельности на территории России, а значит, как правило, не платит налоги.
Ранее он рассказал, что Госдума может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, уже в текущую весеннюю сессию, то есть до 31 июля. Аксаков также заявил, что Центробанку следовало бы быстрее работать по направлению цифровых финансовых активов. Он напомнил, что закон о цифровых финактивах был принят в 2020 году, однако их до сих пор не появилось.