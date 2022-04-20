В Госдуме предложили расширить кредитные каникулы

Правила предоставления отсрочек по займам предложили изменить, чтобы как можно больше россиян смогли использовать эти меры поддержки, сообщает «Парламентская газета». Инициативу предложила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

Она предлагает определять максимальный лимит по кредиту, дающий право на приостановление выплат, по остатку долга. Также депутат считает правильным увеличить лимиты по ипотеке, позволяющие просить отсрочку, в два раза: до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И до 6 млн для других регионов.

Я получаю многочисленные обращения от избирателей о том, что установленные лимиты не позволяют большинству граждан воспользоваться предложенными мерами поддержки. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита в Москве в феврале 2022 года составил 8,04 млн рублей (лимит по кредитным каникулам — 6 млн рублей), — объяснила Разворотнева.

Ранее правительство РФ утвердило параметры и размеры займов, при которых граждане и предприниматели могут обратиться за «кредитными каникулами». Теперь для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей.