В Госдуме предложили поэтапно отменить НДС

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Отказ от налога на добавочную стоимость должен проходить поэтапно. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, текущая ставка слишком сильно отражается на стоимости товаров. Поэтому государству необходимо вмешаться в регулирование цен и отменить НДС.

Когда растут цены, нужно снижать налоги. У нас НДС — 20%, налог на прибыль — 20%. Ну и остальные налоги. Поэтому нужно уменьшить налоги и облегчить вопрос ценообразования. Николай Арефьев первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности​ первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности​

Как заявил депутат, поэтапный отказ от НДС не парализует отечественную экономику и не вызовет дефицит бюджета.

Разом НДС нельзя убрать, он где-то 4 трлн рублей в бюджет даёт. Но давайте поэтапно. Сегодня — 20%, на следующий год — 18%. Ещё через год — ещё на 5% снизить, а через пять или шесть лет совсем его убрать, — предложил политик.

Арефьев также отметил, что параллельно с отменой НДС необходимо особое внимание уделить регулированию цен на товары первой необходимости: хлеб, сахар, масло, лекарства и т.д. Как он считает, вопрос стоит особо остро, учитывая низкий в сравнении с другими странами уровень пенсий в стране.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину с предложением снизить НДС для сферы общественного питания с 20% до 10% или и вовсе его отменить. Он также считает целесообразным установить для отрасли специальный налоговый режим «УСН-общепит» с прогрессивной шкалой налогообложения.