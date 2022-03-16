В Госдуме предложили поднять ставку по льготной ипотеке до 10–12%

Депутаты Госдумы предложили повысить ставку по льготной ипотеке до 10–12%. В настоящее время в нижней палате парламента идёт обсуждение этой инициативы, рассказал РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что вопрос может быть решён положительно.

Дискуссия идёт, пока она не завершилась, и я думаю, конечно, она (ставка. — NEWS.ru) будет повышена. Не могу сказать, до каких пределов, — цитирует парламентария агентство.

Он предположил, что ставка будет повышена до 10%. При этом отметил, что данный шаг приведёт к ещё большему давлению на бюджет. По словам Аксакова, власти продолжают программу льготного кредитования покупок жилья, несмотря на рост расходов бюджета, чтобы поддержать как данный рынок — строительство и спрос на жильё, возможность граждан приобретать его, — так и экономику страны в целом.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР предложили кабмину расширить действие семейной ипотеки. Инициатива подразумевает снижение процентной ставки НДФЛ для строительных компаний, введение моратория на штрафы за просроченные контрактные обязательства, а также создание цифровой платформы для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы. Кроме того, предлагается разрешить участие в программе семьям, дети в которых родились позже 2015 года.