В Госдуме предложили платить пенсионерам 13-ю пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума осенью рассмотрит законопроект о выплате 13-й пенсии. Нововведение может поддержать самую незащищённую категорию населения, рассказал «Известиям» лидер эсеров Сергей Миронов.

Также это станет дополнительной мерой стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики. Предполагается, что выплачивать 13-ю пенсию будут в декабре. Также поправки предлагают увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в два раза и всем, кто достиг 70 лет, а не 80, как это есть в действующей редакции закона.

В пояснительной записке к документу говорится, что согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по социальному и экономическому благополучию пожилых людей. Опережает на одну позицию Россию Белоруссия, у которой ВВП на душу населения был в 2015 году в полтора раза меньше. Венгрия с таким же ВВП как у России занимает 39-е место.

Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями, — сказано в пояснении к законопроекту.

По подсчётам инициаторов законопроекта, на их инициативу может понадобиться 654,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Надбавки будут выплачены более чем 1 млн человек.