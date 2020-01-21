https://static.news.ru/photo/fcd4e92a-3cdd-11ea-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому жителей и предпринимателей Дальневосточного округа предлагается освободить от федерального налога. Об этом стало известно журналистам в среду, 22 января.

Уточняется, что в настоящее время в России действует восемь федеральных налоговых выплат (НДС, налог на прибыль, уплата акцизов, уплата госпошлин и не только). От них Андрейченко и предложил освободить жителей ДФО. Данная мера, отмечает депутат, позволит привлечь многих жителей РФ к переселению на территорию Дальнего Востока с целью создания новых организаций, деятельность которых будет направлена на повышение экономического потенциала государства.

Андрейченко считает, что, если законопроект будет принят, в бюджет России попадёт примерно 40 млн рублей. При этом, согласно предложенной правовой норме от налогообложения не будут освобождать иностранных граждан, а также иностранные организации, передаёт «Парламентская газета».

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об установке дополнительных выплат военнослужащим по призыву.