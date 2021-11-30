В Госдуме предложили не допускать офшорный бизнес к госзаказам
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:27, 01 декабря 2021
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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Предприятия с капиталом, 25% которого и выше принадлежат владельцам офшоров, следует не допускать к исполнению госзаказов, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. В разговоре с «Парламентской газетой» он также предложил запретить им покупку приватизированного госимущества.
Его поддержал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Зачем давать деньги из казны компаниям, которые зарабатывают капиталы в России и выводят потом прибыль в другие юрисдикции? Но тут есть нюансы. Есть часть уникальных контрактов, которые российские компании не могут сами реализовать. Есть госкорпорации, которые совместно с компаниями зарубежными реализуют крупные проекты. Здесь экономически целесообразно оставлять такую возможность, — сказал он.
Абрамов добавил, что региональные и муниципальные контракты стоит отдавать отечественным предприятиям и даже лучше местным — из-за их знаний специфики региона.
Ранее сообщалось, что объём иностранных инвестиций России в государства постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, в три раза выше официальных цифр, приведённых Центробанком. Разница обусловлена тем, что большая часть транснациональных компаний РФ часто осуществляют прямые иностранные инвестиции именно с помощью офшоров.