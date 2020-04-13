В Госдуме предложили дать регионам право отменять курортный сбор

https://static.news.ru/photo/85030390-7d8e-11ea-891f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Zima/Global Look Press

Регионы могут получить право самостоятельно приостановить взимание курортного сбора. Такой законопроект внесли в Госдуму депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлёв.

Отмечается, что позволить субъектам Федерации по собственному усмотрению приостанавливать взимание курортного сбора необходимо из-за пандемии коронавируса. Это связано с учётом непредсказуемости влияния его негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры.

Очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя, — цитирует РИА Новости разработчиков.

Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, предполагающий уплату курортного сбора проводится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Как ранее писал News.ru курортный сбор начали взимать с 1 мая 2018 году в Ставрополье и Алтае. Позднее он был введён в восьми муниципалитетах Краснодарского края. При этом Крым полностью отказался от участия в эксперименте по курортному сбору в связи с многочисленными заявлениями участников туристического рынка. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко