В Госдуме предлагают вдвое увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья может быть увеличен в два раза. Он составит до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей, пишут «Известия».

Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья составляет 13%. Он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей даже если квартира стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке составляет 3 млн рублей. То есть покупатель может вернуть себе максимум 260 тысяч рублей за квартиру и до 390 тысяч рублей по ипотеке.

Депутаты фракции «Единая Россия» разрабатывают законопроект с учётом роста цен, который предусматривает увеличение вышеуказанных сумм минимум в два раза. При этом потолок для покупки или строительства жилья увеличится до 4 млн рублей, для погашения ипотеки — 6 млн рублей.

Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, — заявила первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя депутатскую инициативу.

Ранее сообщалось, что ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. Мера призвана ускорить возвраты налогов в условиях санкций, однако эксперты опасаются нехватки кадров в инспекциях и увеличения числа досудебных споров.