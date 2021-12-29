В Госдуме поддержали предложение о налоговом вычете при покупке автомобиля

Гражданам нужна любая финансовая поддержка, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин, комментируя предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Политик рассказал изданию Lenta.ru, что такая мера поможет и людям, и российскому автопрому.

Я так понимаю, что до одного миллиона рублей — это наши машины. Всё, что связано с нашим автопромом, нужно поддержать. Это первая сторона. И вторая сторона медали — это наши граждане, особенно имеющие малый доход. Сегодня то время, когда каждой семье нужна машина, поэтому это будет абсолютно правильно, если мы наших граждан поддержим этим вычетом в 13%, — сказал Дерябкин.

Он добавил, что у государства есть нужные резервы, поэтому стоит всё просчитать, посоветоваться с правительством и принять решение по этому вопросу.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил главе Минтруда Антону Котякову ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля. Он подразумевает возврат до 130 тысяч рублей единожды.

Но, например, автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что вместо этого нужно бороться с повышением цен. По его мнению, такая мера будет действеннее, тем более перед январём, когда цены могут ещё вырасти.