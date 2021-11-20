В Госдуме поддержали повышение прожиточного минимума и МРОТ

Комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал поправки президента Владимира Путина в проект бюджета на 2022–2024 годы, предусматривающие повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2022 году прожиточный минимум в целом по России составит 12 654 рубля в месяц, а минимальная зарплата — 13 890 рублей.

Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6% — выше уровня инфляции. В 2021 году эти показатели были равны 12 654 рублям и 12 792 рублям соответственно.

Для трудоспособного населения в следующем году прожиточный минимум вырастет до 13 793 рублей (сейчас 12 702 рубля) для пенсионеров — до 10 882 рублей (10 022), а для детей — до 12 274 рублей (11 303).

Поправка об увеличения МРОТ до 13 890 рублей будет ещё рассматриваться думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Корректировка прожиточного минимума и МРОТ затронет 16 млн россиян. Из бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 30 млрд рублей.

Президентские поправки оценил кандидат экономических наук Александр Данилов. Он отметил, что инфляция сейчас опережает все ожидания россиян, но остановить её невозможно, поскольку экономический кризис переживает весь мир. По словам эксперта, пока удастся лишь поддерживать людей и пытаться оптимизировать финансовые потери.