В Госдуме поддержали новую сделку ОПЕК+

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Депутат Государственной думы Владимир Гутенев прокомментировал сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Он положительно оценил инициативу.

По его словам, ситуация на рынке топлива будет улучшаться, если участники будут выполнять условия соглашения, передаёт RT.

Я считаю, что для рынков, которые находятся в очень сложной ситуации в первую очередь из-за пандемии, которая вызвала не просто стагнацию, а в ряде стран довольно серьёзное снижение валового продукта, сейчас, наверное, это наиболее рациональный вариант, — подчеркнул он.

Политик уверен, что в ближайшие полтора месяца нефтяные цены вырастут незначительно. Однако уже к осени можно ожидать их повышения до $40–43 за баррель.

Как писал NEWS.ru, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиарда баррелей в сутки. Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.

По словам министра энергетики России Александра Новака, не входящие в организацию США сами предложили снизить добычу на 2-3 миллиона баррелей.