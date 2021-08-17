В Госдуме отреагировали на решение Испании поддержать Россию в деле ЮКОСа

Позиция Испании встать на сторону России по делу бывших акционеров компании ЮКОС является суверенным решением европейского государства. Для РФ же в большей степени важно прошлогоднее решение гаагского суда о взыскании $50 млрд, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, Россия сделала всё возможное, чтобы защитить собственные экономические интересы по данному вопросу. Если РФ будет принимать во внимание любую судебную претензию в свой адрес, то у страны не хватит средств в бюджете, чтобы расплатиться со всеми желающими, её попросту пустят по миру.

В 90-е годы было схожее судебное разбирательство с одной швейцарской компанией — Noga. Тогда иностранцы требовали от России арестовать её имущество за рубежом, чтобы страна выплатила денежную компенсацию ($680 млн. — NEWS.ru). Однако у швейцарцев тогда не вышло добиться от РФ ни копейки. Я думаю, что и сейчас акционеры ЮКОСа ничего не добьются от России ($50 млрд. — NEWS.ru), — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Испания решила выступить в американском суде в качестве «друга» (amicus curiae), передав информацию по делу российской компании ЮКОС. Это решение было принято страной с целью предотвращения прецедентов по взысканию имущества на своей территории.

В то же время экс-акционеры ЮКОСа попросили суд не принимать во внимание аргументы Испании. По их мнению, основная мотивация европейской страны заключается в защите своих экономических интересов. Позиция же королевства состоит в том, чтобы суд округа Колумбия не подтверждал арбитражное решение против РФ с учётом параллельного процесса, проходящего в Нидерландах.