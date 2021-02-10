В Госдуме отреагировали на предупреждение ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/547f4cbe-6bf0-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» станет большим благом для Европы, что многие понимают, но о чём не все говорят вслух. Так депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, который предупредил об опасности отказа от строительства проекта.

По его словам, газопровод положительно влияет на европейский бизнес-сектор, слова же Мааса объясняются заботой о немецких предпринимателях, отметил Ананских в интервью RT.

Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств, — подчеркнул депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» будет иметь геостратегические последствия для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что мнение о ненужности газопровода имеет право на существование и он готов вести дискуссию об альтернативных проектах импорта энергоносителей.