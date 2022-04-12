В Госдуме оценили возможности экономики России на фоне укрепления рубля

Всё говорит о том, что объективные внутренние факторы и возможности экономики России и её финансовой системы позволяют спокойно обеспечивать нормальный режим, в том числе на валютном рынке, сообщил «Радио 1» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Центробанк наладил работу валютного рынка, поэтому в скором времени многие ограничения на соответствующие операции для российских граждан и компаний могут быть сняты.

Сейчас ситуация благодаря решительным действиям Центрального банка стабилизировалась, и в результате начинаются послабления. Я думаю, что и дальше этот путь будет продолжаться. Так что всё говорит о том, что объективные внутренние факторы и возможности нашей экономики, нашей финансовой системы позволяют спокойно обеспечивать нормальный режим, в том числе на валютном рынке, — сказал эксперт.

По мнению Аксакова, многие операции, которые люди и компании проводили в прежние времена, скоро вернутся в нашу действительность. Он также предположил, что в ближайшее время начнут снижаться ключевая ставка и проценты по вкладам.

Ранее экономист Александр Разуваев предложил хейтерам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призывающим к её отставке, «купить себе верёвку и мыло». Комментируя снижение регулятором ключевой ставки на 3 п. п. — с 20% до 17% годовых, эксперт заявил, что финансовое ведомство так отреагировало на укрепление рубля и стабилизацию финансовых рынков.