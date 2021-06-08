В Госдуме оценили вероятность повышения цен на электричество

https://static.news.ru/photo/d04e3778-c858-11eb-bbeb-96000091f725_660.jpg Павел Завальный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские потребители не согласятся на повышение цен на электричество. Страна уже сегодня имеет самую низкую в мире стоимость энергоресурсов. В РФ есть проблема социального расслоения общества в рамках графы доходов. У нас 20 млн человек имеют доход на уровне прожиточного минимума. Поэтому кто же согласится на увеличение цен на электричество? Об этом в беседе с NEWS.ru на полях Примаковских чтений сказал глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

Он отметил, что цена на электроэнергию регулируется за счёт промышленности.

Однако, несмотря на все государственные программы по субсидированию, в том числе ЖКХ, небольшие изменения цены на эти услуги или даже незначительный рост цен на электроэнергию болезненно сказывается на жизни граждан. Поэтому мы должны все реформы проводить не за счёт людей, а за счёт повышения эффективности экономики и энергетики, — подчеркнул Завальный.

Глава комитета ГД также сказал, что потребители в Германии согласились платить за использование ресурсов высокую цену. Однако в ФРГ этот шаг способствовал энергосбережению. Уровень потребления электроэнергии в домохозяйствах и в целом по стране почти в два раза ниже, чем в России.

Ранее стало известно, что запуск новых инвестиционных программ в сфере энергетики может привести уже в этом году к росту тарифов для населения на 7,5%. Экономист Дмитрий Орешкин не видит в этом ничего удивительного, потому что за неудачные решения государственных бизнесменов всегда приходится платить российским налогоплательщикам.

Эксперт назвал «достаточно дряхлой» российскую модель экономики, поскольку она сильно замкнута на бюрократических решениях «сверху». Это упрощает политический менеджмент, но усложняет жизнь рядовых граждан, которые за всё это платят.