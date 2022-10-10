В Госдуме оценили последствия запрета на въезд фур из Евросоюза Депутат Москвичев: запрет грузовиков из ЕС не скажется на российских потребителях

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

После запрета международных перевозок по России на грузовиках из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины фуры из недружественных государств больше не смогут свободно передвигаться по территории РФ, заявил «Парламентской газете» руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Вместо них российские перевозчики будут возить экспортно-импортные грузы до границы. Он также подчеркнул, что эти ограничения никак не повлияют на конечного потребителя.

Я считаю, что это своевременное решение. Может быть, можно было даже и раньше его принять. Что касается потребителей, мера никак не скажется на них, — заверил депутат.

В свою очередь глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев также назвал вводимые Москвой ограничения назревшими и вполне оправданными.

Это те шаги, которые должны привести к ослаблению санкций в отношении российских водителей и урегулировать сложившуюся практику. Наши зеркальные меры, скорее всего, позволят увеличить количество наших водителей, которые смогут работать там, где ранее трудились​ зарубежные водители, — заявил парламентарий.

При этом увеличение числа рабочих мест не окажет какого-то существенного влияния на стоимость перевозимой продукции, считает Гутенев.

Правительство России ранее установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний с Украины, из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября. Как следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, запрет на осуществление международных автогрузоперевозок по России установлен в отношении перевозчиков из зарубежных государств, вводивших ограничения против российских транспортных компаний.