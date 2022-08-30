В Госдуме оценили меры поддержки промышленных кластеров

Новые предложения по поддержке промышленных кластеров благоприятно повлияют на развитие российской промышленности, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, особенно радует расширение применения специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

За развитие этого одного из наиболее эффективных и действенных инструментов стимулирования долгосрочных инвестиционных проектов я выступал неоднократно и прорабатывал его сегодняшнюю форму совместно с коллегами из «Единой России», — сказал Кравченко.

Политик отметил, что в 2020 году принят пакет законов о модели «СПИК 2.0», который был подготовлен на площадке проекта «Локомотивы Роста» совместно с Минпромторгом РФ. Максимальный срок действия СПИКа продлили: с 10 до 15 лет — для проектов с объемом инвестиций не выше 50 млрд рублей, до 20 лет — с инвестициями свыше 50 млрд.

Стимулировать развитие промышленных кластеров с помощью СПИК является системной мерой поддержки реального сектора экономики. Такая мера направлена на стимулирование активности частных инвесторов, пополнение бюджета в долгосрочной перспективе и создание новых рабочих мест, — добавил Кравченко.

По его словам, поддержка кластеров — это одно из направлений, которым он занимается давно. Так, в 2017 году при поддержке экспертного совета Госдумы по импортозамещению, который возглавлял Кравченко в прошлом созыве, был сформирован Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ».

Участниками кластера стали предприятия из Татарстана, Московской и Саратовской областей. Сегодня продукция этого кластера, композитные материалы являются ключевым конкурентным преимуществом нашей промышленности при создании МС-21 и SSJ-New, — рассказал Кравченко.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, внесенный членом комитета по экономической политике Денисом Кравченко, об обнулении НДС по продаже судов лизинговыми компаниями. Инициатива была поддержана правительством России, Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли, а также Министерством транспорта. Как пояснил Кравченко, этот законопроект необходим для обхода западных ограничительных мер и предотвращения ареста российских судов в зарубежных портах.