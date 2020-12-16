В Госдуме оценили идею Жириновского о «расстрельных списках»

https://static.news.ru/photo/ab3eb898-4042-11eb-a048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В вопросе регулирования цен на продукты жизненной необходимости важно переходить от слов к делу. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от «Единой России» Сергей Вострецов.

Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского начать контроль за стоимостью продуктов с составления «списков на арест».

По мнению Вострецова, власти только и занимаются постоянным составлением каких-то списков. Однако вместо этого следует «посадить руководство торговых сетей» из числа тех, что занимаются спекуляцией. Тогда, уверен депутат, «другие задумаются».

На то он и меч государственный, чтобы рубить хоть изредка, а то только пугаем, — цитирует Вострецова РИА Новости.

Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Участники соглашений заявили о готовности соблюдать их и заверили, что цены на продукты уже стали снижаться.

Подписание соглашений стало частью мер правительства по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Он расценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно. Кроме того, заявлено о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

При этом альтернативные меры стали предлагать и российские политики. В частности, Жириновский, как писал NEWS.ru, выдвинул идею о «расстрельных списках», но умолчал, кого именно должна касаться предложенная им инициатива.