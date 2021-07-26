В Госдуме оценили идею привлечения коллекторов для возврата долгов ЖКХ

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила против инициативы Минстроя по привлечению коллекторов для возврата долгов по коммунальным услугам. Эта мера не поможет в некоторых жизненных обстоятельствах, cообщила депутат РИА Новости.

По её словам, такие радикальные способы возвращения денежных средств окажутся несостоятельными ввиду малого количества судебных процессов по данной проблематике. При этом к тяжёлым ситуациям с должниками порой приводят объективные семейные и другие обстоятельства, к которым нужно относиться с должным пониманием.

По мнению Хованской, в некоторых случаях должника нужно «пожалеть», а не выбивать из него долги, которые он всё равно не сможет самостоятельно вернуть в госказну. Существуют и другого рода обстоятельства, при которых люди намеренно скрываются от правосудия. В этих случаях вызов коллекторов, как считает депутат, также не приведёт к возмещению денежных средств.

Наиболее оптимальным выходом из кризисной ситуации Хованская посчитала создание специального реестра должников. Однако она подчеркнула, что на это потребуется выделение дополнительных средств из бюджета.

Да, выступаю против инициативы. Поддерживаю концепцию, которую в первом чтении поддержали, и были поправки, чтобы закрыть «дырки» для этих коллекторов. Реестр создавать? Ну на это тоже, кстати, деньги нужны, — отметила она.

В 2019 году в России был принят закон, запрещающий заключать договоры с третьими лицами (коллекторами) для возмещения задолженностей по ЖКХ. Однако управляющие компании, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, на тот момент нашли способ заключать агентские соглашения с должниками.

В мае же текущего года в Госдуме приняли новый закон о запрете на любые сделки с коллекторами по поводу возврата долгов ЖКХ, а также о наделении их соответствующими полномочиями путём выдачи доверенности. В ответ Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения направила письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, в котором предложила не запрещать заключение подобных договоров с коллекторами.

Ранее сообщалось, что российских коммунальщиков «цифровизуют» на 375 млрд рублей. Новая программа, запланированная Минстроем, предполагает разработку и внедрение типовых систем управления ресурсами. В министерстве надеются с помощью этого проекта сократить риски изношенности жилищной инфраструктуры и повысить сроки её службы.