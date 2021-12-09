В Госдуме объяснили, зачем нужен контроль рынка криптовалюты

Законодательное регулирование рынка криптовалюты необходимо, чтобы защитить как его участников, так и государство, сообщил депутат Госдумы Алексей Канаев изданию Daily Moscow. Он объяснил, что это сложная задача, для решения которой Госдума создаст рабочую группу, чтобы обсудить вопрос с экспертами и проанализировать мировой опыт.

Безусловно, это рынок, причём уже рынок не в кавычках, это рынок, где крутятся в мировом масштабе триллионы долларов и который вовлекает всё большее число игроков. Кто-то пытается на этом заработать и зарабатывает, а кто-то вкладывает деньги и теряет порой последнее. Поэтому конечно же рынок нужно регулировать, нужно создавать понятные, прозрачные всем правила игры, которые защищают и участников рынка, и государство, — заявил Канаев.

Он добавил, что главное — найти механизмы контроля, которые помогут отслеживать ситуацию в сфере и вмешиваться при необходимости. Сейчас же большая часть операций на этом рынке анонимна. Также, по словам Канаева, футурологи рассматривают вариант, по которому криптовалюта сменит традиционные деньги.

Ранее в Генпрокуратуре разработали ряд норм, позволяющих арестовывать и конфисковать полученную нелегальными способами криптовалюту. Глава ведомства Игорь Краснов также отметил необходимость введения в российское законодательство самого понятия криптовалюты.