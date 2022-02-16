В Госдуме обсудят снижение ставок по микрозаймам до 0,5%

В Госдуме обсуждается инициатива об ограничении максимального процента по займам до 0,5% в день, пишет РБК со ссылкой на два источника, которые участвуют в обсуждении. Ранее парламентарии предлагали снизить уровень с 1% до 0,8%, но эту инициативу раскритиковали. Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ) предложили ещё в ноябре 2021 года. Они напрямую касаются микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают наиболее дорогие займы «до зарплаты».

Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%, — сказал собеседник издания.

По словам второго источника, проект предложили лоббисты интересов банков, однако, каких именно, собеседник не уточнил.

В законопроекте, который ранее подвергся критике, предельную ставку по потребительским ссудам предлагается снизить с 1% до 0,8%. При этом в пересчёте на год стоимость займов снизится с 365% до 292% годовых. Также предлагается ввести ограничение на максимально возможную сумму задолженности со всеми процентами и другими платежами. Сейчас она не может быть больше, чем в полтора раза от изначально выданной суммы, в новом проекте её планируется сократить до 1,3 от изначальной суммы. По мнению парламентариев, предлагаемые ограничения слишком мягкие.

Ранее сообщалось, что инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган раскритиковал законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8%. По его мнению, эта мера не поможет сделать россиян менее закредитованными. Экономист добавил, что проблема заключается не в ставках, а в возможности населения иметь стабильный доход.