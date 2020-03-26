https://static.news.ru/photo/7009c2ca-6e94-11ea-bdca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Госдумы рассмотрит законодательные инициативы правительства по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса. Внеочередное заседание состоится 26 марта.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, предложения носят приоритетный характер, так как речь идёт о преодолении экономических вызовов и необходимости оказания помощи предпринимателям.

Всё иное, если бы не пошли на этот шаг, привело бы к тому, что эти законодательные инициативы были бы отложены на несколько недель. Сегодня это недопустимо, — подчеркнул он.

Володин уточнил, что во время заседания планируется рассмотреть около четырёх инициатив, передаёт «Интерфакс».

На сегодняшний день в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 163 новых случая. Число выздоровевших увеличилось до 29 человек, писал NEWS.ru

В мире коронавирусом заразились более 424 тысяч человек. От заболевания скончались 18,9 тысячи, выздоровели свыше 109 тысяч человек.