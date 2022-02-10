В Госдуме обсудят правомерность ареста имущества налоговой службой

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принял решение обсудить законодательную инициативу о праве Федеральной налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до её рассмотрения в первом чтении, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Володин поручил руководителю профильного комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову подготовить обсуждение с участием Председателя Госдумы, представителей правительства РФ, ФНС, лидера Партии Роста и уполномоченного по защите прав предпринимателей, бизнес-объединений и экспертов.

Накануне лидер Партии Роста, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором выступил против законопроекта, дающего право налоговой службе арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, то есть до решения суда. Партия Роста обратилась с просьбой снять документ с рассмотрения.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке наложения предварительных обеспечительных мер на имущество налогоплательщика)» был внесен в Госдуму 27 декабря 2021 года. Запрет может касаться недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также предметов дизайна служебных помещений.

Ранее Борис Титов высказался о поддержке бизнеса, предложив «ковидную амнистию».

По его словам, государство «могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас». Омбудсмен напомнил, что программа льготных кредитов для бизнеса предполагает их возврат, тогда как розничный спрос ещё не восстановился до конца, и у малого бизнеса недостаточно прибыли для выполнения этих обязательств.

Поэтому «ковидная амнистия», списание накопившихся долгов очень пригодилась бы.

Напомним, 26% представителей малого и среднего бизнеса в России допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации.