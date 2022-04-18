В Госдуме не увидели предпосылок для роста цен на бензин

Оснований для роста цен на бензин в России нет, заявил NEWS.ru в кулуарах Национального нефтегазового форума глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, он не видит оснований для повышения стоимости топлива даже на уровень прогнозируемой по итогам года инфляции в 17-20%.

Для роста цен на бензин выше докризисных установок и ожиданий инфляции (не более 8,4% по итогам 2021 года. — NEWS.ru) нет никаких предпосылок. Задача — сохранить цены на все виды энергоресурсов в пределах докризисных инфляционных ожиданий, — сказал Завальный.

Он добавил, что снижения цен на топливо из-за затоваривания внутреннего рынка также не стоит ждать.

Кроме того, Завальный отметил, что, несмотря на падение объёма экспорта нефти и нефтепродуктов с февраля 2022 года по объёмам, выручка по этой статье остаётся выше прогнозной, учитывая заложенную в бюджете цену нефти в $44 за баррель.

Ранее член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов посоветовал убрать демпфер и снизить акциз на топливо, чтобы уменьшить стоимость бензина в России. Он считает, что в таком случае удастся и сдерживать инфляцию. Прогнозируя, как изменятся цены на бензин и дизель в России, Баженов ожидает снижение на три-четыре рубля. К этому должно привести то, что экспорт топлива в Европу ограничивается, поставки переориентируются, увеличатся объёмы запаса.