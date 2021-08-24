В Госдуме назвали способ решить жилищный вопрос в стране

Основным источником получения жилья россиянами должна стать ипотека. Об этом в беседе с «360» заявил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Как считает депутат, строительство ипотечной недвижимости может реально помочь решить в стране жилищный вопрос.

Насколько я помню по нацпроекту, у нас ипотечное строительство должно стать основным источником получения жилья, — сказал Качкаев.

Депутат напомнил, что в советское время граждане могли получить квартиру только от властей как социальное жильё или с помощью жилищно-строительных кооперативов. Сейчас, по его словам, возможностей у людей стало больше. Например, существует жильё для льготных категорий граждан. Кроме того, активно развивается ипотека.

Ранее правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года. Чтобы обеспечить выполнение программы, правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов более чем в два раза — до 1,7 трлн рублей.