В Госдуме назвали плюсы переориентации «Северного потока — 2» на Россию Депутат Госдумы Завальный назвал плюсы переориентации «Северного потока — 2» на рынок РФ

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Депутат Государственной Думы Павел Завальный заявил, что переориентации «Северного потока — 2» на внутренний рынок России будут способствовать в том числе особенности инфраструктуры газопровода. По его словам, которые приводит NEWS.ru, выпадение доходов от экспорта газа в Европу можно будет компенсировать именно за счёт внутреннего рынка.

Депутат пояснил, что «Северный поток — 2» строился в том числе как инфраструктура для мест добычи полезных ископаемых на Ямале. Предполагалось, что его производительность составит 115 млрд кубометров в год, из которых 55 млрд будет идти в Европу.

[Поскольку «Северный поток −2»] сейчас заморожен, речь идёт о том, чтобы развернуть эту ресурсную базу <...> в сторону российских потребителей, — пояснил Завальный.

По его словам, это позволит не снижать объёмы добычи газа в таких районах, как Уренгой и Надым. Депутат также пояснил, что две трети от общей добычи газа в России всегда приходились на внутренний рынок, в отличие от нефти, около трёх четвертей добычи которой отправлялось на экспорт. Поэтому падение доходов от экспорта газа можно по крайней мере частично компенсировать за счёт развития внутреннего рынка, включая рынок газомоторного топлива.

Хотя Европа ещё лет 10 будет потреблять наш газ, и все эти разговоры [об отказе от российского газа], как говорится, в пользу бедных, — подчеркнул Завальный.

Он отметил, что попытки Европы избавиться от этой зависимости продолжаются с 2005 года, однако за всё это время доля экспорта российского газа в Европу лишь выросла с 26% до 45%. К тому же газ остаётся самым экологичным видом топлива из углеводородов, а в области газохимии замены ему просто нет.

Ранее «Газпром» сообщил, что намерен использовать мощности «Северного потока — 2» для нужд внутреннего рынка России и для газоснабжения регионов Северо-Запада. Отмечается, что если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу включится только одна нитка со 100%-й загрузкой. Вторая же, как заявили в «Газпроме», сможет начать работу не раньше 2028 года.