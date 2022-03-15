В Госдуме назвали единственное неудобство кредитных каникул для россиян

Единственное неудобство кредитных каникул для россиян в том, что они продлевают срок выплат по кредиту, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете». Это не подходит для тех, кто не хочет оставаться должником дольше, чем планировал, считает он.

Единственное, что продлевается срок обслуживания кредита. Тот, кто не хочет дольше находиться в состоянии бремени, не будет этого делать. Но это на поверхности, а в остальном, я думаю, никаких проблем нет, — сказал Аксаков.

Он предположил, что предложенными кредитными каникулами воспользуются десятки тысяч человек — «повального обращения» не будет. Аксаков объяснил это тем, что доходы ещё резко не упали. А кроме того, ставки по предыдущим кредитам невысоки по сравнению с нынешними.

Ранее правительство РФ утвердило параметры и размеры займов, при которых граждане и предприниматели могут обратиться за «кредитными каникулами». Теперь для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей.

Граждане смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии, что доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.