В Госдуме нашли способ справедливо повысить пенсии россиянам

https://static.news.ru/photo/d9964fe4-7841-11eb-bb63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходимо ввести так называемую плоскую шкалу налогообложения в пенсионной системе. Таким образом можно уравнять взносы в Пенсионный фонд тех, кто получает маленькие зарплаты, и людей с высокими доходами, заявили в партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Сейчас, как отметил глава политического движения Сергей Миронов, богатые в процентном соотношении платят меньше бедных.

Политик напомнил, что работодатели перечисляют 22% от зарплаты сотрудников в случае, если те зарабатывают меньше 1,465 млн рублей в год. Если доход выше, в Пенсионный фонд направляют только 10% от суммы, превышающей этот порог.

Однако по-настоящему справедливым будет, если все россияне будут перечислять одинаковый процент при любом доходе, заявили в пресс-службе партии.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов такую инициативу поддержал. По его словам, либерал-демократы предлагали это ещё несколько лет назад, однако тогда идея поддержку среди парламентариев не получила.

Он пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была, но оказалась замороженной. Во время пенсионной реформы регрессивную шкалу фактически узаконили, передаёт РИА Новости.

Плоская шкала, уверен Нилов, позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда и дополнительно индексировать пенсии гражданам.

Ранее, как писал NEWS.ru, Миронов предлагал вовсе ликвидировать Пенсионный фонд, а деньги пожилым россиянам перечислять из федерального бюджета.