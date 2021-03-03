В Госдуме хотят вмешаться в регулирование цен

В первую очередь под контроль должна попасть стоимость продуктов первой необходимости. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности Николай Арефьев.
По мнению депутата, текущее ценообразование вышло из-под контроля — индексация пенсий и пособий попросту не поспевает за непрерывно растущей стоимостью товаров первой необходимости. Поэтому государству нужно взять отечественный рынок под свой контроль.
Я понимаю, отрегулировать весь спектр товаров довольно сложно. Но хлеб, сахар, подсолнечное масло, детские товары, лекарства — это всё товары первой необходимости, которые должны иметь государственное регулирование
По его словам, необходимо ввести норму прибыли для предприятий и дистрибьюторов — это существенно сократит стоимость товаров, накрутка на которые порой переваливает за 300%.
На каждом этапе прохождения товара должна оставаться своя доля прибыли. К примеру, 8% — норма прибыли. Еще по 3% на торговые наценки — оптовую и розничную, — заявил Арефьев.
Политик также напомнил, что российским законодательством уже предусмотрена регулировка ценообразования при резком скачке стоимости товаров. Однако на практике эту возможность ни разу не использовали.
Дело в том, что этот закон уже существует девять лет и ни разу правительство не воспользовалось этим законом. Просто не хотят вмешиваться в ценообразование. В советское время все цены регулировались государством и экономика не проседала, развивалась достаточно интенсивно, и никто никакого дискомфорта не испытывал, — добавил Арефьев.