В Госдуме хотят вмешаться в регулирование цен

https://static.news.ru/photo/8667794e-7cae-11eb-a2db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь под контроль должна попасть стоимость продуктов первой необходимости. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности Николай Арефьев.

По мнению депутата, текущее ценообразование вышло из-под контроля — индексация пенсий и пособий попросту не поспевает за непрерывно растущей стоимостью товаров первой необходимости. Поэтому государству нужно взять отечественный рынок под свой контроль.

Я понимаю, отрегулировать весь спектр товаров довольно сложно. Но хлеб, сахар, подсолнечное масло, детские товары, лекарства — это всё товары первой необходимости, которые должны иметь государственное регулирование Николай Арефьев первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности​ первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности​

По его словам, необходимо ввести норму прибыли для предприятий и дистрибьюторов — это существенно сократит стоимость товаров, накрутка на которые порой переваливает за 300%.

На каждом этапе прохождения товара должна оставаться своя доля прибыли. К примеру, 8% — норма прибыли. Еще по 3% на торговые наценки — оптовую и розничную, — заявил Арефьев.

Политик также напомнил, что российским законодательством уже предусмотрена регулировка ценообразования при резком скачке стоимости товаров. Однако на практике эту возможность ни разу не использовали.

Дело в том, что этот закон уже существует девять лет и ни разу правительство не воспользовалось этим законом. Просто не хотят вмешиваться в ценообразование. В советское время все цены регулировались государством и экономика не проседала, развивалась достаточно интенсивно, и никто никакого дискомфорта не испытывал, — добавил Арефьев.