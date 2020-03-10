https://static.news.ru/photo/99bd7164-62ac-11ea-8280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России есть все необходимые инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, страна уже сталкивалась с обвалом подобного рода и успешно с ними справалялась.

Он напомнил, что на исходе 2014 год рубль падал до уровня 75-76 единиц за доллар США.

Но в отличие от тех событий, сегодня экономика другая — по критериям и монетаризма и реального производства. Первое и самое главное — создана объёмная подушка безопасности, только в Фонде национального благосостояния накоплено около 8 триллионов рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили 570 миллиардов долларов, — заявил он в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что текущая ситуация отразится на ценах, однако в меньшей мере, чем это было ещё 5 лет назад. Большую роль в этом, по мнению Аксакова, сыграла политика импортозамещения, прежде всего в сфере продовольственной безопасности.

Можно ожидать, что будет в какой-то момент повышена ключевая ставка, чтобы сдержать волатильность на валютном рынке и инфляцию, хотя эта мера должна быть временной и обусловленной совершенно конкретными показателями, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за обвала фондовых рынков российский ВВП может сократиться в долларовом выражении с 1,65 трлн до примерно 1 трлн. Такой прогноз дал специалист по экономике России, старший фелло-резидент Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.