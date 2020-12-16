В Госдепе рассказали, когда остановят санкции против «Северного потока — 2»

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Новые правила обращения денег, включая наличные, вступят в силу после новогодних праздников. Изменения коснутся и снятия денег в банкоматах, а также некоторых переводов.

Новые правила обусловлены поправками в закон о противодействии легализации доходов. По мнению экспертов, они облегчат жизнь легальному бизнесу и закроют лазейки компаниям, ведущим двойную бухгалтерию, сообщает издание «Экономика сегодня». Из...