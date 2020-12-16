16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В Госдепе рассказали, когда остановят санкции против «Северного потока — 2»

07:07, 17 декабря 2020 11
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Санкции США будут вводиться до тех пор, пока строительство российского газопровода «Северный поток — 2» не остановится полностью. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

Выступая на интернет-конференции Атлантического совета, дипломат пообещал продолжение санкционной политики Вашингтона против проекта.

Я бы сказал, что эти санкции работают и мы остановим этот трубопровод. <...> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект, — указал Робинсон.

При этом дипломат выразил мнение, что недопущение завершения строительства газопровода сыграет основную роль в улучшении американо-российских отношений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор-республиканец Тед Круз заявил: по газопроводу «Северный поток — 2» никогда не будет пущено топливо из-за нового пакета санкций США. По его словам, новые ограничения коснутся организаций, которые будут заниматься страхованием и сертификацией проекта. Санкции против них готовились «с хирургической точностью», отметил Круз.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео