В Госдепе рассказали, когда остановят санкции против «Северного потока — 2»

Санкции США будут вводиться до тех пор, пока строительство российского газопровода «Северный поток — 2» не остановится полностью. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
Выступая на интернет-конференции Атлантического совета, дипломат
Я бы сказал, что эти санкции работают и мы остановим этот трубопровод. <...> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект, — указал Робинсон.
При этом дипломат выразил мнение, что недопущение завершения строительства газопровода сыграет основную роль в улучшении американо-российских отношений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор-республиканец Тед Круз заявил: по газопроводу «Северный поток — 2» никогда не будет пущено топливо из-за нового пакета санкций США. По его словам, новые ограничения коснутся организаций, которые будут заниматься страхованием и сертификацией проекта. Санкции против них готовились «с хирургической точностью», отметил Круз.