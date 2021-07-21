В Госдепе продолжают объяснять сделку по «Северному потоку — 2»

Высокопоставленный представитель Госдепа, имя которого не называется, заявил, что США не станут предвосхищать свои ограничительные меры в рамках противодействия «Северному потоку — 2», сообщает РИА Новости.

Мы выбрали не давать России дорожную карту, в том смысле, чтобы они не поняли, как уклониться от наших намерений, — сказал представитель дипломатического ведомства.

Он указал, что и у Германии осталось много инструментов воздействия на РФ на национальном уровне и на уровне ЕС, в Берлине не скрывают намерения использовать их.

Также представитель Госдепа отметил, что «Северный поток — 2» был почти завершён, когда нынешняя администрация приступила к работе.

Мы согласны, что это российский геополитический проект, — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что Белый дом тесно взаимодействовал с властями Украины и Польши при выработке сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга, имя которого не называется.