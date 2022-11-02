В Гильдии маркетологов оценили смену собственников в иностранных компаниях Член Гильдии маркетологов Птуха: ушедший из страны бизнес сохранил интерес к рынку России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ресторана быстрого обслуживания новой сети «Вкусно - и точка»

Многие покинувшие российский рынок иностранные компании предпринимали попытки продать свои «дочки» в России так, чтобы позже они могли выкупить их обратно, пишет «Царьград». Как заявила телеканалу член совета директоров Гильдии маркетологов России Анастасия Птуха, структура новых собственников в иностранных компаниях остается неизвестной, а значит, ушедший из страны бизнес мог сохранить свои интересы в России.

Бизнес родины не имеет. Поэтому да, то есть формально все правила соблюдены. Но нельзя сказать, что структура собственников нам до конца понятна <...> Даже если это российские формально компании или частные лица <...> это, конечно же, не значит, что те бизнесы, которые ушли из России, не остаются интересантами в нашей стране, — уточнила Птуха.

После ухода иностранных компаний из страны действительно тяжело оказалось заменить технологии, в частности в IT-отрасли, рассказала эксперт. По ее словам, в этом направлении на данный момент ведется активная работа.

Пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, ранее сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. В компании добавили, что руководство гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.