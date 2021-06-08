В Германии обрадовались отказу США от санкций против Nord Stream 2 AG

https://static.news.ru/photo/c462443e-c864-11eb-bf8f-96000091f725_660.jpg Хайко Маас(Heiko Maas) Фото: Axel Schmidt/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ США от санкций против выступающей оператором проекта «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG является «воодушевляющим сигналом». Об этом пишет РИА Новости.

Он также выразил надежду на нормализацию торговых отношений США и Европы при новой администрации. По словам Мааса, для этого нужно как можно скорее оставить позади открытые разногласия.

И мы продвигаемся вперёд: мораторий на штрафные пошлины по спору Airbus и Boeing, решение ЕС против паритета в споре о пошлинах по стали и алюминию и отказ от санкций против оператора «Северного потока — 2» являются воодушевляющими сигналами, — произнёс он.

Глава немецкого МИД также привёл в качестве положительного примера договорённость стран «Большой семёрки» о минимальном налогообложении в сфере информационных технологий. По его словам, это решение позволило прекратить глобальный спор о минимальном налогообложении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций США для компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано.