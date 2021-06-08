В Германии обрадовались отказу США от санкций против Nord Stream 2 AG

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ США от санкций против выступающей оператором проекта «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG является «воодушевляющим сигналом». Об этом пишет РИА Новости.
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И мы продвигаемся вперёд: мораторий на штрафные пошлины по спору Airbus и Boeing, решение ЕС против паритета в споре о пошлинах по стали и алюминию и отказ от санкций против оператора «Северного потока — 2» являются воодушевляющими сигналами, — произнёс он.
Глава немецкого МИД также привёл в качестве положительного примера договорённость стран «Большой семёрки» о минимальном налогообложении в сфере информационных технологий. По его словам, это решение позволило прекратить глобальный спор о минимальном налогообложении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций США для компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано.