В Германии заявили о важности ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

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Первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил увеличить маткапитал в 10 раз. Но коснуться это должно только тех семей, которые переезжают жить на Курильские острова, сообщает URA.RU.

В противном случае, считает парламентарий, семьи просто не захотят ехать на Курилы, так как в европейской части страны могут получить по 300–400 тысяч рублей за рождение ребёнка. Между тем, отмечает...