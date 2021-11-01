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В Германии заявили о важности ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

03:58, 02 ноября 2021
В Германии заявили о важности ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press
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Скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может остановить рост цен на газ на рынке Европы. Также это позволит обеспечить Германию топливом, заявил в беседе с Bild премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — пояснил политик.

Министерство экономики Германии ранее заключило, что сертификация «Северного потока — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок газа в ФРГ и ЕС.

Ранее стало известно, что запуск газопровода «Северный поток — 2» исключит вероятность шантажа со стороны Украины и у России не будет причин защищаться, таким образом отстаивая какие-то свои интересы. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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