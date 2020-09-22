В Германии заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/bdefec04-fd04-11ea-b98a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

План Соединённых Штатов по созданию так называемой коалиции против «Северного потока — 2» показывает, что европейские союзники Вашингтона не занимают единой позиции по отношению к газопроводу. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт.

Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, предсказуем. Но сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Ожидалось, что страны ЕС будут говорить по этому вопросу одним голосом, — цитирует РИА Новости парламентария.

Он предположил, что давление США на несогласных, вероятнее всего, будет возрастать.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока — 2». Аналитики объясняют такой подход желанием Штатов добавить к своим санкциям против российского газопровода ещё и европейские. Однако Европе отказ от проекта может обойтись в €100 млрд.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались в Германии после госпитализации оппозиционера Алексея Навального — остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зелёные». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же просил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступила против.

А глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России. Он отметил, что нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил».

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«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.