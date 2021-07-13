В Германии заявили о новом враге «Северного потока — 2»

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер стал новым противником газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на «Справочник по российским вопросам».

По его мнению, данный проект является в первую очередь геополитическим. Кизеветтер уверен, что с помощью него Россия намерена исключить Украину из газового транзита в Европу.

Также журналисты пишут, что представитель ХДС предложил справочник в качестве настольного пособия по России во время предвыборной борьбы союза до выборов в бундестаг.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее Кизеветтер призвал коллег по партии относиться более критично по отношению к «Северному потоку — 2» и возможному мораторию на его строительство.