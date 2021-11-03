В Германии заявили о необходимости срочного запуска «Северного потока — 2»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» станет надёжной основой для стабильного снабжения Германии газом. При этом Германии сейчас необходимы газовые электростанции, отметил он в интервью медиагруппе Funke.

Политик подчеркнул , что растут цены на электричество и наблюдается нехватка ресурсов после того, как в ФРГ решили отказаться от угольной и атомной энергетики. Люди ожидают быстрого решения данной проблемы, поэтому в вопросе обеспечения энергией нужна разумная стратегия, считает Зедер.

Для этого целесообразно в скором времени запустить «Северный поток — 2», чтобы привести в норму цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен накануне холодной зимы, — заявил премьер Баварии.

Ранее стало известно, что в Австрии положительно оценили запуск газопровода «Северный поток — 2». Эта магистраль будет способствовать энергетической безопасности региона, заявил министр иностранных дел страны Михаэль Линхарт. Министр отметил, что несмотря на амбициозные цели Евросоюза в вопросах климата, газ будет необходим до полной декарбонизации.