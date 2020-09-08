В Германии заявили о ненужности «Северного потока — 2»

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Российский экспортный газопровод «Северный поток — 2» не нужен Германии. Об этом заявил экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

По словам эксперта, на которого ссылается Reuters, ФРГ легко могла бы себе позволить отказаться от строительства «Северного потока — 2». Шмидинг уверен, что влияние такого шага на национальную экономику будет незначительным.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель во время закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге заявила, что решение по газопроводу «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не принималось, оно станет общеевропейским, а не германским. Политик добавила, что «безусловно доказано, что Навальный был отравлен», и инцидент нуждается в «общеевропейской реакции», так как речь не идёт о «нападении на ФРГ». Берлин должен действовать как член Евросоюза.

Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он считает, что отказ от проекта не только ударит по репутации немецкого правительства. Для Берлина возможны и финансовые потери, поскольку придётся компенсировать ущерб оператору проекта.

Алексей Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок», писал NEWS.ru.