В Германии предсказали конец энергетического господства США

США теряют своё влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили авторы статьи, опубликованной в Die Welt.
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По словам авторов статьи, американцы больше не могут наращивать или сокращать ежедневный объём добычи в зависимости от ситуации и им становится всё труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо: Байдену пришлось отказаться от противодействия «Северному потоку — 2», в то время как ископаемое топливо обещает оставаться основным источником энергии ещё многие десятилетия. Политика же Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является «отрицанием реальности» и подвергает экономику США огромному риску.
Ранее цены на нефть показали рост после четырёхдневного падения. Так, стоимость марки Brent