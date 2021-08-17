В Германии предсказали конец энергетического господства США

США теряют своё влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили авторы статьи, опубликованной в Die Welt.

Авторы отмечают , что цены на нефть растут по мере восстановления мировой экономики после коронавирусных ограничений. Так, цена барреля нефти WTI сейчас составляет около $70 — больше, чем в 2019 году, однако для Соединённых Штатов это означает утрату власти над ценами на нефть. Наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавнее обращение президента США Джо Байдена к ОПЕК+ и России с призывом нарастить производство нефти.

По словам авторов статьи, американцы больше не могут наращивать или сокращать ежедневный объём добычи в зависимости от ситуации и им становится всё труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо: Байдену пришлось отказаться от противодействия «Северному потоку — 2», в то время как ископаемое топливо обещает оставаться основным источником энергии ещё многие десятилетия. Политика же Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является «отрицанием реальности» и подвергает экономику США огромному риску.