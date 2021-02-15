В Германии заявили, что «Северный поток — 2» не должен обсуждаться с США

https://static.news.ru/photo/7474d9cc-6f9b-11eb-82fa-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вопрос о приостановке эксплуатации проекта «Северный поток — 2» в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину не должен даже подниматься на переговорах с американской стороной, считает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Я приветствую, что США при президенте Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И всё же остановка «Северного потока — 2» не подлежит переговорам, как и «механизм отключения», который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины, — заявил ТАСС Эрнст.

Как писал NEWS.ru ранее, в Берлине готовятся к переговорам с представителями США по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2». До сих пор предметные переговоры на эту тему не велись, так как в Германии ждут окончательных назначений в администрации нового американского президента Джо Байдена. В Берлине сейчас прорабатывается «пакетное решение» по «Северному потоку — 2», которое должно удовлетворить как Германию, так и США, которые неоднократно выступали против реализации российско-германского газового проекта.

Ключевыми пунктами, вызывающими споры между Берлином и Вашингтоном, остаются вопросы о защите интересов Украины, которая может потерять доходы от снижения транзита российского газа в Европу. В частности, власти Германии против автоматизации механизма отключения будущего газопровода «Северный поток — 2» при снижении поставок газа через Украину. При этом в Берлине выражают готовность останавливать поставки по «Северному потоку — 2» при давлении РФ на Киев в газовом вопросе.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.