В Германии заявили, что «Северный поток — 2» достроят, несмотря на санкции

https://static.news.ru/photo/59273026-3ec1-11eb-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на американские санкции, которые будут введены и при новом президенте Соединённых Штатов Джо Байдене. Такое мнение высказал председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Думаю, американцы наложат санкции. Но это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Предполагаю, что санкции будут, но «Северный поток — 2» всё равно будет достроен, — сообщил «Интерфаксу» депутат.

По его словам, согласно позиции правительства Германии, американские санкции считаются экстерриториальными, и кабинет министров ФРГ их не приемлет.

Эрнст подчеркнул, что если США будут и дальше оказывать давление на газопровод, то европейцам придётся защищаться от этой санкционной политики собственными мерами.

Ранее стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета. При этом были внесены добавления. Так, президент США теперь получает право исходя из национальных интересов снять санкции против того или иного лица. Кроме того, добавлено требование о консультациях с некоторыми странами при введении санкций.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация будет делать всё для защиты своих интересов в случае расширения Соединёнными Штатами санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Говоря о конкретных мерах поддержки компаний, участвующих в реализации проекта, политик воздержался от комментариев. Пресс-секретарь президента назвал внесение в военный бюджет Соединённых Штатов поправок, направленных на ужесточение санкций против «Северного потока — 2», проявлением недобросовестной конкуренции. По его словам, в Кремле к очередным санкционным устремлениям США относятся так же, как и к прежним.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства, писал NEWS.ru.