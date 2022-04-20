В Германии зафиксировали рекордный за последние 50 лет рост цен на топливо

Рост цен в Германии на топливо в марте 2022 года достиг рекордного значения за последние 50 лет, сообщили в Федеральном статистическом ведомстве в Висбадене. По сравнению с прошлым годом стоимость бензина премиум-класса выросла в среднем на 41,9%, стоимость дизельного топлива — на 62,6%. Средняя цена на топливо в стране выросла на 47,4%. Эксперты статистического центра также отмечают, что во время двух кризисов цен на нефть 1973–1974 и 1979–1980 годов, а также финансового кризиса 2008–2009 годов рост был значительно меньше.

Причиной такого стремительного роста цен стали проведение Россией специальной военной операции на Украине и продолжающаяся пандемия коронавируса, — отметили в статистическом ведомстве.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа. Шольц назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис на континенте.

Между тем руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов усомнился в реальности быстрого отказа от российского газа, заявив, что ФРГ остаётся одной из самых зависимых в этом отношении европейских стран. При этом намерение отказаться от российских энергоресурсов в Европе действительно есть.